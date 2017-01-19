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19 января, четверг
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СПОРТ
Бывший вратарь «Уфы» Лунев отразил пенальти в ворота «Зенита»// 19.01.2017
Он сыграл в контрольном матче с венгерским «Видеотоном».
Фото: fc-zenit.ru
Санкт-Петербургский «Зенит» вчера, 18 января, сыграл вничью с венгерским «Видеотоном» в контрольном матче на сборе в Дубае – 1:1, передает «Советский спорт».
Вначале ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин. «Видеотон» первым открыл счет, Данко Лазович, бывший игрок «Зенита» на 6-й минуте игры начал атаку, её завершил дальним ударом через рикошет Мате Паткаи — 0:1. Но через три минуты «Зенит» сравнял счет. Жулиано в штрафной отдал пас Кокорину, и тот не промахнулся - 1:1.
После перерыва новичок клуба Андрей Лунев заменил Лодыгина. На 67-й минуте игры он отразил пенальти.
Следующий матч «Зенит» проведет 19 января в 16.00 московского времени против ташкентского «Локомотива».
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