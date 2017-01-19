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19 января, четверг
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СПОРТ
Воспитанник «Уфы» Данила Емельянов забил гол за сборную России// 19.01.2017
В матче против Молдовы он установил окончательный счет – 5:0.
Фото: fcufa.pro
Вчера, 18 января, юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) сыграла против Молдовы на международном турнире «Кубок развития» в Минске. В матче решалась судьба первого места в группе «Б». Россияне разгромили соперников – 5:0.
В этой игре отличился воспитанник школы ФК «Уфа», игрок «Уфы-молодежной» Данила Емельянов. Он вышел на поле во втором тайме и спустя четыре минуты забил гол, установив окончательный счет в матче.
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