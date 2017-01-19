Воспитанник «Уфы» Данила Емельянов забил гол за сборную России

18.01.2017

На Кипре румыны дважды пробили пенальти «Уфе» Уфимский футбольный клуб провел первый контрольный матч в этом году.

17.01.2017

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Барыса» В Астане уфимский клуб уступил местному «Барысу» в овертайме со счетом 3:4.

17.01.2017

«Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании Футбольный клуб отказался от проведения сборов в Турции – по спортивным причинам.

16.01.2017

Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку К своей золотой медали на дистанции 1500 метров он добавил золото на 3000 метров.

15.01.2017

В Уфе прошел матч за Кубок Вызова МХЛ Заветный трофей подняла над головой команда Запада, которая победила в серии буллитов 2:1