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СПОРТ

Уфимец Антон Бабиков завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по биатлону

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.12.2016
Башкирский биатлонист стал третьим в гонке с масс-старта

Фото: biathlonrus.com

Чистая стрельба и на третьем рубеж гонки с  масс-старта в рамках третьего этапа Кубка мира в Нове-Место  позволила 25-летнему уфимцу продолжить борьбу за награды. Остальные россияне после промахов на стойке оказались за пределами топ-10.

На решающем рубеже вновь класс показал француз Мартен Фуркад, в одиночестве покинувший стадион и ставший победителем гонки. Бабиков промахнулся 20-м выстрелом и ушел на последний круг вторым в окружении почти десятка именитых спортсменов.

В результате разборок в створе, серебро досталось немцу Шемпу,  Антон Бабиков отстоял медаль и взял бронзу.

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