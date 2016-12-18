Уфимец Антон Бабиков завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по биатлону

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Башкирский биатлонист стал третьим в гонке с масс-старта

Фото: biathlonrus.com

Чистая стрельба и на третьем рубеж гонки с масс-старта в рамках третьего этапа Кубка мира в Нове-Место позволила 25-летнему уфимцу продолжить борьбу за награды. Остальные россияне после промахов на стойке оказались за пределами топ-10.

На решающем рубеже вновь класс показал француз Мартен Фуркад, в одиночестве покинувший стадион и ставший победителем гонки. Бабиков промахнулся 20-м выстрелом и ушел на последний круг вторым в окружении почти десятка именитых спортсменов.

В результате разборок в створе, серебро досталось немцу Шемпу, Антон Бабиков отстоял медаль и взял бронзу.