18 ноября, пятница
СПОРТ

Болельщики ФК «Уфа» могут купить билеты на матч с ФК «Оренбург»

Разиф АБДУЛЛИН // 18.11.2016
Игра пройдет 25 ноября.

Фото: fcufa.pro

В онлайн-продажу поступили билеты на матч 15-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между ФК «Уфа» и ФК «Оренбург», сообщается на официальном сайте клуба.  Игра состоится в следующую пятницу, 25 ноября, на домашнем стадионе «Нефтяник» в 19:00 по уфимскому времени.

Желающие самостоятельно выбрать места, оплатить их любым доступным электронным способом и получить билеты по электронной почте могут воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте клуба.

Ближайшую игру футбольный клуб «Уфа» проведет в Махачкале с командой «Анжи», встреча пройдет завтра, 19 ноября, в 19.00 по уфимскому времени. Трансляцию матча проведет телеканал «Наш футбол».

Сейчас ФК «Уфа» находится на 10-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» - на 12-м, «Анжи» - на 9-ом. Соседство команд означает, что игры принципиальны, ведь каждая из них при победе получает преимущество в 6 очков.

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