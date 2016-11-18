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18 ноября, пятница
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СПОРТ
Болельщики ФК «Уфа» могут купить билеты на матч с ФК «Оренбург»// 18.11.2016
Игра пройдет 25 ноября.
Фото: fcufa.pro
В онлайн-продажу поступили билеты на матч 15-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между ФК «Уфа» и ФК «Оренбург», сообщается на официальном сайте клуба. Игра состоится в следующую пятницу, 25 ноября, на домашнем стадионе «Нефтяник» в 19:00 по уфимскому времени.
Желающие самостоятельно выбрать места, оплатить их любым доступным электронным способом и получить билеты по электронной почте могут воспользоваться онлайн-сервисом на официальном сайте клуба.
Сейчас ФК «Уфа» находится на 10-м месте в турнирной таблице, «Оренбург» - на 12-м, «Анжи» - на 9-ом. Соседство команд означает, что игры принципиальны, ведь каждая из них при победе получает преимущество в 6 очков.
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