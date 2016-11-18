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СПОРТ

«Салават Юлаев» на выезде выиграл у «Спартака»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.11.2016
Уфимский клуб одержал седьмую подряд победу.

Фото: hcsalavat.ru

Начало для «Спартака» получилось неприятным, но хозяева площадки быстро пришли в себя. «Спартаковцы» много атаковали, часто бросали по воротам и добились своего. В середине периода им удалось отличиться дважды. «Салават», в свою очередь, тоже не отсиживался в обороне, но вторую шайбу забросил только спустя 20 минут, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Для этого уфимцам понадобилось снова оказаться в большинстве. Умарк аккуратно забросил в пустые ворота отскочившую от голкипера шайбу.

У команд оставалось ещё куча времени для того, чтобы выяснить отношения в основное время, но соперники дотянули до овертайма. При этом за полторы минуты до конца третьего периода Логинов вывел «юлаевцев» вперёд, но «Спартак» снял вратаря и во время финального штурма вновь восстановил равновесие.

Ещё ни разу в этом сезоне «Салават Юлаев» не побеждал в овертаймах, но рано или поздно всё серии заканчиваются. Захар Арзамасцев спустя 4 минуты после старта дополнительного времени оказался один перед вратарём чужой команды и переиграл его, принеся уфимцам победу и два очка. «Юлаевцы» впервые за 3 года победили в Москве, Арзамасцев продлил свою результативную серию до 7 матчей и стал автором 100-го гола команды в нынешнем сезоне.

Следующий матч "юлаевцы" проведут в Сочи 19 ноября против ХК «Сочи». 

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