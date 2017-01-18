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19 января, четверг
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СПОРТ
"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" в овертайме// 18.01.2017
"Зеленое дерби" в Казани закончилось со счетом 5:6
Фото: http://hcsalavat.ru/
«Зелёное дерби» двухнедельной давности полыхало эмоциями, но, видимо, многое так и осталось невысказанным. На этот раз страсти кипели с самого начала игры. Соперники принялись собирать штрафное время, а спецбригады большинства демонстрировали свою прекрасную готовность к сегодняшнему противостоянию, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Салават Юлаев".
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