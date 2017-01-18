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СПОРТ

"Салават Юлаев" проиграл "Ак Барсу" в овертайме

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.01.2017
"Зеленое дерби" в Казани закончилось со счетом 5:6

Фото: http://hcsalavat.ru/

«Зелёное дерби» двухнедельной давности полыхало эмоциями, но, видимо, многое так и осталось невысказанным. На этот раз страсти кипели с самого начала игры. Соперники принялись собирать штрафное время, а спецбригады большинства демонстрировали свою прекрасную готовность к сегодняшнему противостоянию, сообщает пресс-служба хоккейного клуба "Салават Юлаев". 

Счёт открыл Александр Логинов уже на второй минуте игры спустя всего 20 секунд после первого удаления в матче. Следующие две шайбы влетели в ворота Сведберга, пока «Салават Юлаев» находился на льду вчетвером. Но очередное большинство использовал Умарк, и на 21-й минуте игры на табло горели цифры – 2:2.

После этого команды взяли небольшую передышку и перестали собирать штрафное время. Но не перестали забивать. Уже в равных составах за уфимцев забили Нестеров и Мертл, а казанцы довольно быстро ответили голами Азеведо и Ткачева. Соперники сыграли только половину основного времени и успели порадовать зрителей счётом 4:4.

Второй период оказался омрачен очередной травмой в составе «юлаевцев». Свитов впечатал в борт Мертла так, что чеха увезли с площадки на носилках. Свитова удалили до конца, а Логинов ещё раз забил в большинстве. 

Это преимущество «Салават» удерживал больше периода, но в самой концовке основного времени, когда Галимов уже побежал меняться на лавку, «Ак Барс» усилиями Йордана счёт всё-таки сравнял. Как и 5 января, «Зелёное дерби» перетекло в овертайм.  Только в этот раз в дополнительной пятиминутке сильнее оказались «барсы». Лукоянов пробил Сведберга и принёс «Салавату Юлаеву» первое в сезоне поражение в матче с принципиальным соперником из Казани. 

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