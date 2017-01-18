|
18 января, среда
|
СПОРТ
Полузащитник «Уфы» Семен Фомин покинул клуб// 18.01.2017
Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Фото: youtube.com
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Семеном Фоминым, сообщается на официальном сайте клуба.
В прощальном интервью пресс-службе клуба Семен Фомин говорит о теплых отношениях в уфимской команде.
- Буду вспоминать только добрыми словами, - сказал полузащитник. – Хотелось бы больше помочь команде, но вмешалась травма, от которой никто не застрахован.
Семена Фомина «сломали» на сороковой секунде матча молодежных команд «Уфы» и «Анжи» 17 апреля 2015 года. Осеннюю часть сезона 2016/17 Фомин вынужден был пропустить из-за полученной травмы.
В историю клуба Семен Фомин вошел как футболист, забивший первый гол на домашнем стадионе «Нефтяник». В матче с «Краснодаром» 10 октября 2015 года Семен сам в игровом столкновении нанес травму капитану команды Азамату Засееву, но потом реабилитировался, забив гол в ворота гостей и принеся команде ничью.
В сезоне 2015/16 Семен Фомин в составе «Уфы» сыграл в 13 матчах РОСГОССТРАХ Чемпионата России и забил тот самый гол, сыграл три матча в рамках молодежного Первенства команд РФПЛ, в которых забил два гола, а также провел две встречи на Кубок России, в которых отличился забитым мячом.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
18.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер «Уфы» Сергей Семак завел штрафы за мат
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.01.2017 // ПУЛЬС
В год экологии в Башкирии будут построены три полигона ТБО
18.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе
18.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер «Уфы» Сергей Семак завел штрафы за мат
18.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии создадут интерактивную карту нелегальных свалок
18.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 19 января
18.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
«Первый трест» проводит VIP-туры для своих клиентов
17.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии более 500 чиновников уличены в коррупции: Рустэм Хамитов
17.01.2017 // ПЕРСОНА
Наши люди за бугром или любовь на пуантах
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте