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СПОРТ

Полузащитник «Уфы» Семен Фомин покинул клуб

Разиф АБДУЛЛИН // 18.01.2017
Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Фото: youtube.com

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Семеном Фоминым, сообщается на официальном сайте клуба.

В прощальном интервью пресс-службе клуба Семен Фомин говорит  о теплых отношениях в уфимской команде.

- Буду вспоминать только добрыми словами, - сказал полузащитник. – Хотелось бы больше помочь команде, но вмешалась травма, от которой никто не застрахован.

Семена Фомина «сломали» на сороковой секунде матча молодежных команд «Уфы» и «Анжи» 17 апреля 2015 года. Осеннюю часть сезона 2016/17 Фомин вынужден был пропустить из-за полученной травмы.

В историю клуба Семен Фомин вошел как футболист, забивший первый гол на домашнем  стадионе «Нефтяник». В матче с «Краснодаром» 10 октября 2015 года Семен сам в игровом столкновении нанес травму капитану команды Азамату Засееву, но потом реабилитировался, забив гол в ворота гостей и принеся команде ничью.

В сезоне 2015/16 Семен Фомин в составе «Уфы» сыграл в 13 матчах РОСГОССТРАХ Чемпионата России и забил тот самый гол, сыграл три матча в рамках молодежного Первенства команд РФПЛ, в которых забил два гола, а также провел две встречи на Кубок России, в которых отличился  забитым мячом.

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