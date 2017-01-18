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СПОРТ

Сегодня «Ак Барс» попробует взять реванш «Салавату Юлаеву»

Константин КЛИМОВ // 18.01.2017
Любителей хоккея ждёт третья серия «Зелёного дерби».

Сегодня на льду казанской «Татнефть - Арены» скрестят клюшки извечные соперники: местный «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Болельщики прозвали противостояние клубов из соседних республик «зелёным дерби», оно всегда выделяется зрелищным хоккеем и небывалой мотивацией игроков.

К этому матчу «Ак Барс» подошёл, имея в активе 97 очков, заработанных в 52 матчах, и находясь на третьей строчке таблицы восточной конференции. Предыдущую игру команда Билялетдинова проводила с московским «Динамо» и в нелёгкой борьбе смогла вырвать победу,  обеспечив себе место в предстоящем плей-офф.

В отличие от казанцев «Салавату Юлаеву» ещё только предстоит побороться за плей-офф, но это вряд ли будет непосильной задачей для подопечных Игоря Захаркина. С начала года уфимцы провели шесть встреч, выиграть удалось лишь две из них, при этом 5 января юлаевцы нанесли поражение сегодняшнему сопернику.

В этом сезоне команды встречались уже дважды, в обоих матчах сильнее были уфимские хоккеисты. Первая игра состоялась 12 ноября, тогда уфимцы на своём льду одолели казанцев - 4:2. Вторая встреча прошла совсем недавно в Казани, пятого января уфимцы снова огорчили оппонентов, но на этот раз победа далась сложнее, а игра завершилась лишь в овертайме.

Прямую трансляцию сегодняшнего матча смотрите на телеканалах БСТ и КХЛ ТВ в 21:30 по уфимскому времени. 

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