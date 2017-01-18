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18 января, среда
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СПОРТ
Новый тренер «Уфы» Сергей Семак завел штрафы за мат// 18.01.2017
Он объявил об этом на первом собрании команды.
Фото: fcufa.pro
Новый тренер ФК «Уфа» Сергей Семак завел штрафы для игроков – за нецензурные высказывания на поле, сообщил руководитель пресс-службы уфимского клуба Сергей Тыртышный.
- Сергей Богданович на первом же собрании команды сказал: «Наша команда не ругается матом. Если услышу, то будет штраф», - рассказал Сергей Тыртышный во время прямой трансляции матча «Уфа» - «Клуж» 17 января.
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