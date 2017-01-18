На Кипре румыны дважды пробили пенальти «Уфе»

Разиф АБДУЛЛИН

Уфимский футбольный клуб провел первый контрольный матч в этом году.

Фото: youtube.com

Вчера, 17 января, «Уфа» провела свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в кипрском городке Айя-Напе, сообщается на официальном сайте клуба. Соперником стал румынский клуб «Клуж, трёхкратный чемпион Румынии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Игру уфимцы проиграли со счетом 0:2. Первый гол Шелии румыны забили с пенальти, весьма спорного, назначенного судьей уже в добавленное время в первом тайме. При этом Шелия пенальти отбил, но судья решил, что что-то было не так, и заставил пробить пенальти повторно. Так был открыт счет в матче.

Во втором тайме уфимцы часто атаковали, но добиться результата не смогли. А соперник вновь отличился в концовке игры после контратаки.

Следующий контрольный матч «Уфа» проведет 21 января против ФК «Лех» (Польша). Игру, скорее всего, можно будет посмотреть в прямой трансляции на Youtube-канале футбольного клуба.