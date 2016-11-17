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17 ноября, четверг
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СПОРТ
Уфимские клубы сняли видео в стиле «Mannequin Challenge»// 17.11.2016
Мнения болельщиков разделились, кто-то считает, что лучше бы на играх креативили.
Уфимские волейбольные команды «Урал» и их «младшие» коллеги «Беркуты Урала» сняли видео в рамках флешмоба «Mannequin Challenge». Они передали эстафету хоккеистам ХК «Салават Юлаев» и футболистам ФК «Уфа». Ни те, ни другие вызов пока не приняли, сообщила спортивный журналист Альфия Ильясова на страницах своего ЖЖ.
Предлагаем посмотреть на креатив волейболистов и ответное видео с оживляющей водой, снятое группой поддержки "юлаевцев".
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