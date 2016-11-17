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СПОРТ
В «Салавате Юлаеве» появился новый старый игрок// 17.11.2016
Руководство уфимской команды вернуло на родину Дмитрия Макарова.
Фото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
Уфимский ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с Дмитрием Макаровым, нынешний сезон начинавшим в «Нефтехимике».
Дмитрий Макаров - воспитанник уфимской школы хоккея и в общей сложности отыграл в уфимской команде шесть сезонов. В начале этого года форвард на правах свободного агента подписал с нижнекамским «Нефтехимиком» двухлетний контракт, который был расторгнут 14 ноября.
Как сообщили в пресс-службе уфимской команды, сейчас «новичок» прибыл в расположение клуба. Выступать Дмитрий Макаров будет под 73-ым номером.
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