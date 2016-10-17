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СПОРТ

Юлаевец Кирилл Капризов признан лучшим нападающим 8-й недели в КХЛ

Разиф АБДУЛЛИН // 17.10.2016
В КХЛ определили лучших игроков лиги восьмой игровой недели регулярного сезона.

Фото: hcsalavat.ru

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений игроков определила лауреатов восьмой игровой недели турнира, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим нападающим признан игрок ХК «Салават Юлаев» Кирилл Капризов. В трех домашних матчах он вместе с командой  одержал две победы и набрал в них 5 (3+2) очков.  На счету Капризова  - дубль в ворота «Автомобилиста», а также семь бросков в створ ворот.

Лучшим вратарем признан Станислав Галимов («Ак Барс»), лучшим защитником – Томаш Кундратек («Слован»), лучшим новичком -  нападающий Илья Зиновьев («Трактор»).

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