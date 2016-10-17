«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»

Константин КЛИМОВ

Уфимцы начали с победы первый матч выездной серии.

Сегодня в Хабаровске началась выездная серия уфимского «Салавата Юлаева». Матч оказался полным драматизма, на двоих команды забросили 8 шайб, при этом команды по очереди оказывались в ранге догоняющих.

Основное время матча закончилось со счётом 4:4, овертайм также не помог выявить победителя. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались уфимцы.

В стане юлаевцев отличились Сами Лепистё, Кирилл Капризов, Игорь Макаров, Евгений Бодров. В послематчевых бросках решающую шайбу забросил Максим Майоров.

Следующий матч уфимцы сыграют в гостях с новичком лиги китайским «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.