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17 сентября, суббота
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СПОРТ
Сегодня ФК «Уфа» сразится с московским «Локомотивом»// 17.09.2016
Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве.
Фото: страница ФК Уфа в социальной сети
Футбольный клуб «Уфа» сегодня, 17 сентября, сыграет с московским «Локомотивом», следует из сообщения на сайте клуба. Игра состоится в Москве на стадионе «Локомотив». Начало в 19.00 по московскому времени или в 21.00 по уфимскому.
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