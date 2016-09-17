17 сентября, суббота
СПОРТ

Сегодня ФК «Уфа» сразится с московским «Локомотивом»

Ольга КОРЗИК // 17.09.2016
Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Москве.

Фото: страница ФК Уфа в социальной сети

Футбольный клуб «Уфа» сегодня, 17 сентября, сыграет с московским «Локомотивом», следует из сообщения на сайте клуба. Игра состоится в Москве на стадионе «Локомотив». Начало в 19.00 по московскому времени или в 21.00 по уфимскому. 

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