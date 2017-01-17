17 января, вторник
СПОРТ

Стали известны имена капитанов на Матч звезд КХЛ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.01.2017
В матче примут участие сборные четырех дивизионов лиги.

Фото: khl.ru

Континентальная хоккейная лига объявила имена капитанов на предстоящий Матч звезд, который пройдет в Уфе 21 января  на домашнем льду «Салавата Юлаева» - «Уфа-Арене».

В матче звезд примут участие сборные четырех дивизионов КХЛ. Капитаном команды дивизиона Боброва будет лидер петербургского СКА Павел Дацюк, сборную дивизиона Тарасова выведет на лед в качестве капитана Максим Афиногенов из подольского «Витязя». Главный снайпер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин назначен капитаном сборной дивизиона Харламова, а Евгений Медведев из «Авангарда» поведет за собой команду дивизиона Чернышева.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

17.01.2017
«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Барыса»
В Астане уфимский клуб уступил местному «Барысу» в овертайме со счетом 3:4.

17.01.2017
«Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании
Футбольный клуб отказался от проведения сборов в Турции – по спортивным причинам.

16.01.2017
В Уфе соберутся любители зимнего плавания со всей страны
В столицу Башкирии приедут «моржи» из 15 регионов страны

16.01.2017
Сергей Семак сделал удар «ножницами» и стал героем видеоролика
Футбольный клуб «Уфа» проводит сборы на Кипре.

16.01.2017
Вратарь Михаил Филиппов находится на просмотре в ФК «Уфа»
Он присоединился к работе команды на сборах на Кипре.

16.01.2017
Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку
К своей золотой медали на дистанции 1500 метров он добавил золото на 3000 метров.

15.01.2017
В Уфе прошел матч за Кубок Вызова МХЛ
Заветный трофей подняла над головой команда Запада, которая победила в серии буллитов 2:1

15.01.2017
Уфимец Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку
Он выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров

14.01.2017
Рустэм Хамитов раскритиковал горнолыжный центр в Башкирии
Он отметил, что система подъема и пропуска людей отвратительная.

14.01.2017
ФК «Уфа» разберется в ситуации с болельщиком, которого уволили за фото
Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

13.01.2017
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
Уфимец Виталий Двоеглазов снялся с новым тренером ФК «Уфа» в день его прилета в аэропорту.

13.01.2017
КХЛ презентовала медали «Недели Звезд Хоккея-2017» в Уфе
На них размещено стилизованное изображение башкирского национального героя Салавата Юлаева.

13.01.2017
Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом
Пока только на первый учебно-тренировочный сбор.

12.01.2017
«Салават Юлаев» дома потерпел унизительное поражение от «Торпедо»
Хоккеисты из Нижнего Новгорода разгромили уфимский клуб со счетом 6:1

12.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Торпедо»
В первом матче соперников в нынешнем сезоне победа была на стороне уфимцев.

11.01.2017
Захар Арзамасцев: Мы дотерпели до конца и победили
Защитник «Салават Юлаева» о победе над «Спартаком».

10.01.2017
«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком»
Хотя матч начинался для уфимцев неудачно.

10.01.2017
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру
Главный тренер ФК «Уфа» дал интервью «Советскому спорту».

10.01.2017
Стал известен список футболистов «Уфы», отправившихся с Семаком на Кипр
ФК «Уфа» проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом году.

  
ФОТОФАКТ
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"