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17 января, вторник
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СПОРТ
Стали известны имена капитанов на Матч звезд КХЛ// 17.01.2017
В матче примут участие сборные четырех дивизионов лиги.
Фото: khl.ru
Континентальная хоккейная лига объявила имена капитанов на предстоящий Матч звезд, который пройдет в Уфе 21 января на домашнем льду «Салавата Юлаева» - «Уфа-Арене».
В матче звезд примут участие сборные четырех дивизионов КХЛ. Капитаном команды дивизиона Боброва будет лидер петербургского СКА Павел Дацюк, сборную дивизиона Тарасова выведет на лед в качестве капитана Максим Афиногенов из подольского «Витязя». Главный снайпер магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин назначен капитаном сборной дивизиона Харламова, а Евгений Медведев из «Авангарда» поведет за собой команду дивизиона Чернышева.
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