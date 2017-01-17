«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Барыса»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Астане уфимский клуб уступил местному «Барысу» в овертайме со счетом 3:4.

Фото: hcsalavat.ru

Впервые за долгое время «Салават Юлаев» не только не пропустил в первом отрезке, но и сам открыл счёт в матче, сообщает пресс – служба уфимского клуба. Уфимцы использовали большинство благодаря голу Мертла, которого вывели с шайбой на пятачок перед чужими воротами.

После перерыва в игре «юлаевцев» снова что-то сломалось. За 3 минуты игры хозяева площадки забросили 3 шайбы и отправили Андрея Гаврилова на скамейку. В воротах появился Никлас Сведберг. После этого дело пошло на лад. «Юлаевцы» использовали ещё одно большинство. Это Максим Майоров добил шайбу в ворота после того, как Пулен отбил бросок от Дениса Куляша. А затем Евгений Коротков отправил Александра Нестерова в быструю атаку, форвард убежал от защитника и послал шайбу в девятку. Весьма результативный второй период отпустил команды в раздевалки со счётом 3:3 и пониманием, что после перерыва всё придётся начинать сначала.



«Барыс» провёл эти 20 минут активнее, но забить не сумел. Как и «Салават Юлаев». Уфимцы уже привычно для себя не закончили встречу в основное время и перенесли выяснение отношение в овертайм. На его последней минуте «юлаевцы» упустили прорыв к своим воротам Даллмэна, который переправил шайбу в ворота и принёс «Барысу» победу. «Салават Юлаев» проиграл 3:4. Следующий матч уфимская команда проведет 18 января в Казани против «Ак Барса».