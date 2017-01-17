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17 января, вторник
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СПОРТ
«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Барыса»// 17.01.2017
В Астане уфимский клуб уступил местному «Барысу» в овертайме со счетом 3:4.
Фото: hcsalavat.ru
Впервые за долгое время «Салават Юлаев» не только не пропустил в первом отрезке, но и сам открыл счёт в матче, сообщает пресс – служба уфимского клуба. Уфимцы использовали большинство благодаря голу Мертла, которого вывели с шайбой на пятачок перед чужими воротами.
После перерыва в игре «юлаевцев» снова что-то сломалось. За 3 минуты игры хозяева площадки забросили 3 шайбы и отправили Андрея Гаврилова на скамейку. В воротах появился Никлас Сведберг. После этого дело пошло на лад. «Юлаевцы» использовали ещё одно большинство. Это Максим Майоров добил шайбу в ворота после того, как Пулен отбил бросок от Дениса Куляша. А затем Евгений Коротков отправил Александра Нестерова в быструю атаку, форвард убежал от защитника и послал шайбу в девятку. Весьма результативный второй период отпустил команды в раздевалки со счётом 3:3 и пониманием, что после перерыва всё придётся начинать сначала.
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