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СПОРТ
«Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании// 17.01.2017
Футбольный клуб отказался от проведения сборов в Турции – по спортивным причинам.
Фото: Разиф Абдуллин
Футбольный клуб «Уфа» определился с местом проведения зимних учебно-тренировочных сборов, отказавшись от Турции из-за спортивных причин, передает агентство «Р-спорт».
Первый сбор уфимская команда проводит сейчас на Кипре, второй также пройдет там. Третий сбор «Уфа» проведет в Испании, сообщил агентству генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
- С местом третьего сбора определились: проведем его в Испании, под Аликанте, город называется Бенидорм, - рассказал Шамиль Газизов.
О причинах отказа от Турции гендиректор клуба сказал следующее:
- На подобное решение повлияла масса причин. В первую очередь у нас были запланированы игры с определенными командами, а их в Турции не будет. Так что мы не проводим сборы в Турции больше из-за спортивных причин.
Напомним, ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин заявлял, что РФПЛ рекомендует клубам получить гарантии безопасности от турецких властей после вооруженного нападения на российского посла в Турции Андрея Карлова, который получил ранение на публичном мероприятии 19 декабря и впоследствии скончался.
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