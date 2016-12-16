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16 декабря, пятница
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СПОРТ
В Уфе стартовал месячник большого хоккея// 16.12.2016
Мероприятие проводится в преддверии Матча звезд КХЛ.
Фото: Администрация Уфы
В Уфе, в четверг, 15 декабря стартовал месячник большого хоккея. Организатором выступает Комитет по физической культуре и спорту администрации города. Это мероприятие проводится в преддверии Недели звезд КХЛ, который состоится в Уфе с 15 по 22 января следующего года.
В рамках мероприятия запланированы товарищеские матчи отцов и детей – с 15 по 18 декабря. Кроме этого, в течение месяца будут определены победители районного этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Помимо этого, в городе пройдет ряд хоккейных турниров среди любительских команд.
Мероприятия запланированы и на начало января. Так, в Калининском, Орджоникидзевском и Ленинском районах состоятся турниры по хоккею в валенках. А с 9 по 15 января в парке им. Якутова пройдет конкурс ледовых фигур на спортивную тематику. В течение недели скульпторы будут работать над ледовыми фигурами хоккеистов, фигуристов и лыжников. Автора лучшего изваяния наградят плазменным телевизором.
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