«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны

12.10.2016

Полузащитник «Уфы» Обляков сыграл в матче-триллере с Бельгией Юношеская сборная России еще не потеряла шанс выйти в элитный раунд чемпионата Европы-2017.

07.10.2016

Три футболиста «Уфы» могут сыграть сегодня против Германии Бородько, Живоглядов и Безденежных вместе с молодежной сборной России находятся в Ингольштадте.