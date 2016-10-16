16 октября, воскресенье
СПОРТ

«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.10.2016
Уфимская команда проиграла московскому ПФК ЦСКА

Фото: fcufa.pro

14 октября в рамках 10-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России футбольный клуб «Уфа» встретился с чемпионом прошлого сезона ПФК ЦСКА. Игра проходила в Москве на стадионе «Арена ЦСКА имени Григория Федотова», сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

«Уфа» уступил чемпиону 1:0. Единственный гол на 18-ой минуте первого тайма забил Василий Березуцкий.

Свой следующий поединок ФК «Уфа» проведет дома, 22 октября, против участника Лиги Чемпионов ФК «Ростов».

 

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