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16 октября, воскресенье
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СПОРТ
«Уфа» на выезде уступила чемпиону страны// 16.10.2016
Уфимская команда проиграла московскому ПФК ЦСКА
Фото: fcufa.pro
14 октября в рамках 10-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России футбольный клуб «Уфа» встретился с чемпионом прошлого сезона ПФК ЦСКА. Игра проходила в Москве на стадионе «Арена ЦСКА имени Григория Федотова», сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.
«Уфа» уступил чемпиону 1:0. Единственный гол на 18-ой минуте первого тайма забил Василий Березуцкий.
Свой следующий поединок ФК «Уфа» проведет дома, 22 октября, против участника Лиги Чемпионов ФК «Ростов».
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