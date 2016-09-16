В Салавате пройдет первый матч нового сезона чемпионата России по гандболу

15.09.2016

Футбольный клуб «Уфа» назвал своих кандидатов в сборную России По мнению клуба пять игроков горожан могут сыграть на домашнем чемпионате мира.

10.09.2016

Уфимский школьник стал призером мирового первенства по тайскому боксу В финале в тяжелейшем бою он уступил по очкам представителю Таиланда.

08.09.2016

Белорусы пронесли российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады Это был знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами.