|
16 сентября, пятница
|
СПОРТ
В Салавате пройдет первый матч нового сезона чемпионата России по гандболу// 16.09.2016
В Салавате пройдет матч «УГНТУ-ВНЗМ» - «Динамо-Виктор».
16 сентября в 18:00 Салават примет первый домашний матч суперлиги по гандболу.
Местный «УГНТУ-ВНЗМ» сыграет со ставропольским «Динамо-Виктором». В начале сезона ставропольская команда обыграла «Чеховских медведей», в во второй игре проиграла Перми 10 мячей.
Матч по гандболу чемпионата России суперлиги среди мужчин пройдет в Салавате во дворце спорта «Нефтехимик» по адресу Ключевая, 1. Вход свободный.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Уфимский горсовет: Занимательная математика
16.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Видео массовой драки в Уфе попало на федеральный канал
16.09.2016 // ПЕРСОНА
Айгуль Байгускарова: Надо спасать здоровье нации
16.09.2016 // ПУЛЬС
Башкирия заняла третье место в России по легализации трудовых отношений
16.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Владимир Путин обратился к жителям страны
15.09.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе загорелся торговый комплекс
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте