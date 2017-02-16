Хамитов призвал сокращать финансирование профессионального спорта в пользу массового

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона считает, что на спорт высших достижений регион тратит слишком много.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, нужно сокращать финансирование на профессиональный спорт и увеличивать на массовый. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта, которое проходит сейчас в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо.

- Я не буду сейчас называть цифры, связанные с поддержкой наших профессиональных команд, но могу сказать, что счет идет на миллиарды рублей, - сказал глава региона. - И если мы сравним с теми финансами, которые направляются на массовый спорт, то разница будет просто колоссальная.

Хамитов выразил недовольство тем, что руководители спортивных клубов просят увеличить финансирование для повышения результатов своих команд.