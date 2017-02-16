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СПОРТ

Хамитов призвал сокращать финансирование профессионального спорта в пользу массового

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.02.2017
Глава региона считает, что на спорт высших достижений регион тратит слишком много.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, нужно сокращать финансирование на профессиональный спорт и увеличивать на массовый. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта, которое проходит сейчас в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо.
- Я не буду сейчас называть цифры, связанные с поддержкой наших профессиональных команд, но могу сказать, что счет идет на миллиарды рублей, - сказал глава региона. - И если мы сравним с теми финансами, которые направляются на массовый спорт, то разница будет просто колоссальная. 
Хамитов выразил недовольство тем, что руководители спортивных клубов просят увеличить финансирование для повышения результатов своих команд.

- Просят только одного - денег, дайте денег! - возмутился Хамитов. - И больше других разговоров нет. Дайте мне миллиард, я на две строчки поднимусь! Все, хватит, таких разговоров больше не будет! Мы направляем в профессиональный спорт колоссальные деньги. На эти ресурсы мы могли бы уже всю республику дворцами спорта застроить. Понятно, что спорт массовый без профессионального существовать не может. Но сегодня у нас сложился перекос.

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