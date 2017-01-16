В Уфе соберутся любители зимнего плавания со всей страны

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В столицу Башкирии приедут «моржи» из 15 регионов страны

Фото: ufacity.info

21 и 22 января в парке имени Якутова состоится открытый Кубок Уфы по зимнему плаванию. Ожидается, что участие в открытом кубке Уфы примут около 250 любителей зимнего плавания и закаливания из 15 регионов страны. За победу в Кубке приедут бороться моржи из Новосибирска, Челябинской, Ульяновской областей, Татарстана, Нижнего Новгорода, Москвы, Пермского края и многие другие.

Сборную Уфы представят 10 человек, в их числе - чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина, трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию Илья Алябин.

- Несмотря на то, что в составе сборной есть титулованные спортсмены, мы серьезно подходим к подготовке к Кубку. К нам приедут достаточно серьезные соперники, поэтому нет никаких послаблений, - отмечает руководитель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Башкирии Александр Пенкин. – Тренируемся мы три раза в неделю. Рассчитываем на победу и в личном, и командном зачетах. Победа в кубке станет очередным этапом для попадания в сборную страны по зимнему плаванию.

Все спортсмены будут поделены на возрастные категории. Самыми юными участниками заплывов станут моржи 2002 года рождения и младше. Участникам предстоит проплыть дистанции 25, 50, 100 и 200 м - баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость - на 200 и 450 м.