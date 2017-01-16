|
16 января, понедельник
|
СПОРТ
В Уфе соберутся любители зимнего плавания со всей страны// 16.01.2017
В столицу Башкирии приедут «моржи» из 15 регионов страны
Фото: ufacity.info
21 и 22 января в парке имени Якутова состоится открытый Кубок Уфы по зимнему плаванию. Ожидается, что участие в открытом кубке Уфы примут около 250 любителей зимнего плавания и закаливания из 15 регионов страны. За победу в Кубке приедут бороться моржи из Новосибирска, Челябинской, Ульяновской областей, Татарстана, Нижнего Новгорода, Москвы, Пермского края и многие другие.
Сборную Уфы представят 10 человек, в их числе - чемпионка мира по зимнему плаванию Надежда Дудина, трехкратный чемпион мира по зимнему плаванию Илья Алябин.
Все спортсмены будут поделены на возрастные категории. Самыми юными участниками заплывов станут моржи 2002 года рождения и младше. Участникам предстоит проплыть дистанции 25, 50, 100 и 200 м - баттерфляем, брассом, вольным стилем. Кроме того, организаторы предусмотрели заплывы на выносливость - на 200 и 450 м.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
16.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Видео: как делали вбросы на выборах в Башкирии
16.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе полицейские нашли грабителя по лепесткам роз
16.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе зрители первыми увидят фильм «Три Икса. Мировое господство»
16.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью
16.01.2017 // ПЕРСОНА
Семен Елистратов: Я же человек, а не робот
16.01.2017 // ПУЛЬС
«Жилстройинвест» сдал в эксплуатацию новый комплекс «Тихая роща»
16.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где будут чистить дворы от снега в Уфе 17 января
16.01.2017 // СПОРТ
Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте