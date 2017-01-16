Сергей Семак сделал удар «ножницами» и стал героем видеоролика

Разиф АБДУЛЛИН

Футбольный клуб «Уфа» проводит сборы на Кипре.

Фото: youtube.com

Новый главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак стал героем видеоролика, выполнив удар «ножницами» на одной из тренировок во время учебно-тренировочного сбора на Кипре. Видео с тренировки опубликовал футбольный клуб «Уфа».

За два дня видеоролик посмотрели почти 70 тысяч раз. То, что Семак находится в прекрасной спортивной форме, вызвало восторг у окружающих. Во время теннисбола вместе с Семаком в одной команде сыграли тренер Виллиам Артур де Оливейра и генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Завтра ФК «Уфа» проведет свой первый контрольный матч – с румынским «Клужем».