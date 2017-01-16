Вратарь Михаил Филиппов находится на просмотре в ФК «Уфа»

Разиф АБДУЛЛИН

Он присоединился к работе команды на сборах на Кипре.

Фото: fcufa.pro

К работе на кипрском учебно-тренировочном сборе ФК «Уфа» присоединился голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов, сообщается на официальном сайте клуба.

Михаилу Филиппову 24 года. Он воспитанник подмосковной школы «Мастер-Сатурн». В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ вратарь провёл 19 матчей за московский «Спартак-2», в среднем пропуская за матч 1,11 голов. В том числе он провел восемь сухих матчей.

Ранее Михаил Филиппов выступал за «Сатурн-2» (Московская область), «Томь-мол.» (Томск), «Амур-2010» (Благовещенск), «Знамя Труда» (Московская область), «Спартак-мол.» (Москва) и «Спартак-2» (Москва).

Напомним, голкипер «Уфы» Андрей Лунев перешел в «Зенит», а недавно другой вратарь уфимской команды Богдан Сарнавский также покинул клуб, контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон.