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СПОРТ
Вратарь Михаил Филиппов находится на просмотре в ФК «Уфа»// 16.01.2017
Он присоединился к работе команды на сборах на Кипре.
Фото: fcufa.pro
К работе на кипрском учебно-тренировочном сборе ФК «Уфа» присоединился голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов, сообщается на официальном сайте клуба.
Михаилу Филиппову 24 года. Он воспитанник подмосковной школы «Мастер-Сатурн». В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ вратарь провёл 19 матчей за московский «Спартак-2», в среднем пропуская за матч 1,11 голов. В том числе он провел восемь сухих матчей.
Ранее Михаил Филиппов выступал за «Сатурн-2» (Московская область), «Томь-мол.» (Томск), «Амур-2010» (Благовещенск), «Знамя Труда» (Московская область), «Спартак-мол.» (Москва) и «Спартак-2» (Москва).
Напомним, голкипер «Уфы» Андрей Лунев перешел в «Зенит», а недавно другой вратарь уфимской команды Богдан Сарнавский также покинул клуб, контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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