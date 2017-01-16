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СПОРТ

Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы по шорт-треку

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.01.2017
К своей золотой медали на дистанции 1500 метров он добавил золото на 3000 метров.

Уфимский конькобежец Семен Елистратов победил в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку в итальянском Турине. По сумме четырех дистанций он набрал 86 очков.

По ходу соревнований Елистратов победил на дистанциях 1500 и 3000 метров, завоевал бронзу на 1000 м и стал пятым на 500 м. Россиянин защитил титул чемпиона Европы в многоборье, который он выиграл в прошлом году в Сочи. В активе уфимца теперь восемь золотых медалей чемпионатов Европы с отдельных дистанций и десять с учетом многоборья.

Семен Елистратов является олимпийским чемпионом Игр в Сочи 2014 года в эстафете и чемпионом мира 2015 года на дистанции 1500 м.

 

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