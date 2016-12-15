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СПОРТ
Марат Магадеев: «Футбол в Уфе есть и будет»// 15.12.2016
Президент ФК «Уфа» подвел итоги первой части чемпионата России и рассказал о будущем клуба.
Фото: Разиф Абдуллин
Сегодня в пресс-центре ГТРК «Башкортостан» президент ФК «Уфа» Марат Магадеев и капитан команды Павел Аликин встретились с журналистами. Тема встречи – «Будущее ФК «Уфа».
Достойный результат и новый тренер
Так уж случилось, что середину декабря уфимский клуб встречает на новостях о смене главного тренера. Виктор Ганчаренко, возглавлявший команду с начала сезона, стал главным тренером ЦСКА после ухода с этого поста Леонида Слуцкого. Вместе с Ганчаренко в армейский стан перешел и центральный защитник Виктор Васин. Поступали в клуб предложения и о переходе полузащитника Дмитрия Стоцкого и нигерийского нападающего Слая. Имя нового главного тренера пока не раскрывается, пока идет работа, среди возможных кандидатов явно прозвучали пока две фамилии: старший тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров и тренер ФК «Зенит» Сергей Семак. Но есть целый пул тренеров с хорошими именами, которые могут быть приглашены в клуб. И вот в такой момент и проходила встреча.
Вначале Марат Магадеев оценил итоги первой части чемпионата:
- Если бы мне в начале сезона сказали, то мы достигнем таких результатов (после 17 туров – 25 очков и 8-место, год назад было – после 29 туров 24 очка и 15 место), то я бы критически отнесся к этому. Конечно, я доволен текущей ситуацией. Вы же помните, как тяжело мы начинали этот сезон. Перед клубом стоят высокие задачи: мы должны стремиться к тому, чтобы улучшить этот результат, чтобы мы твердо попадали в первую половину турнирной таблицы.
- Хороший результат – это работа всего клуба, начиная от игроков до массажистов, - отметил капитан ФК «Уфа» Павел Аликин. – Даже при неудачном начале чемпионата в команде не было нервозности. То, чего мы сейчас достигли – это объективный показатель на длинной дистанции. В команду пришел Ганчаренко, амбициозный тренер, который в тактическом и прежде всего в психологическом плане настраивал команду на победу в каждом матче. И в концовке первой части сезона мы уже чувствовали себя уверенно в играх с лидерами чемпионата.
Да, тут есть что вспомнить – те же выездные победы над «Спартаком» и «Локомотивом», например.
Кто уйдет и кто придет
Говоря о лучших игроках команды, Марат Магадеев поблагодарил всех игроков за самоотверженность, но остановился на вратаре.
- Замечательным открытием стал наш вратарь, - сказал Марат Магадеев. – Неслучайно после 17-ти туров по оценкам РФПЛ Дмитрий Лунев признан третьим по качеству игроком после Зе Луиша и Федора Смолова.
Стоцкий, Фатаи, Слай, Аликин и Васин – вот имена тех игроков, которых назвал президент клуба в числе наиболее отличившихся в ряде матчей. Отметим, что Васин уже вернулся в ЦСКА, откуда он пришел в «Уфу» на правах аренды, а по Стоцкому и Слаю руководству клуба уже поступили предложения об их приобретении.
- После ухода Васина клуб должен укрепить центральную линию защиты, - отметил президент К «Уфа». – нужен и цепкий центральный полузащитник. На просмотре есть футболисты из клубов ФНЛ, а также российских и ряда зарубежных клубов. В частности, идет работа по возвращению из английского чемпионата в Уфу полузащитника Ивана Пауревича.
На вопрос, что бы он порекомендовал в случае, если какой-нибудь китайский клуб предложит хорошие деньги за Слая или Лунева, Марат Магадеев напрямую отвечать не стал:
- Вы знаете политику клуба. Если игрок дозрел до того, чтобы больше зарабатывать на другом уровне, мы не против. Но всякому овощу свое время.
Новый тренер
- Имя нового главного тренера мы назовем 24 или 25 декабря, - ответил на главный вопрос Марат Магадеев. – Идет работа, есть пул тренеров с хорошими именами.
В СМИ пока называются такие фамилии, как Томаров, Семак, Карпин, Писарев.
- Всё бывает в первый раз, - сказал президент ФК «Уфа», отвечая на сомнения одного из журналистов в том, что Семак не имеет прямого опыта руководства клубом. – Семак в ряде случаев выводил «Зенит» на игру в отсутствие главного тренера.
Бюджет и планы
- По бюджету клуба у нас нет вопросов, у нас нет задолженностей, - рассказал о финансовой стороне Марат Магадеев. – На текущей неделе заплатим игрокам отпускные и премиальные. Чем выше положение в турнирной таблице, тем выше капиталоемкость клуба. И совсем скоро, предположительно до конца сезона у нас появится титульный спонсор, предложения уже есть.
Хорошая новость перед предстоящим чемпионатом мира по футболу. Президент ФК «Уфа « Марат Магадеев сообщил журналистам, что на строящуюся загородную базу в Уфе уже поступила заявка от одной из команд-участниц чемпионата мира-2018 по футболу в России.
Будет построен и манеж, площадка под его строительство уже отобрана – в Затоне.
- Мы рассматриваем и возможность построить второй манеж – рядом со стадионом «Нефтяник», правда, он не будет умещаться в стандартные размеры, будет несколько меньше, - сказал Магадеев. – А загородная база обязательно будет использоваться для детей, летом там будет спортивный лагерь.
На основной базе, на стадионе «Нефтяник» появится свое кафе и клубный тренажерный зал.
- Тренажерный зал – это было одно из требований Виктора Ганчаренко, - пояснил Магадеев.
Есть и более обширные планы – на перспективу.
- В программу «100 объектов к 100-летию Башкирии» вошли и 20 спортивных объектов, - рассказал Марат Магадеев. – Есть в том числе и планы по строительству стадионов в Мелеузе, Белорецке, Кумертау и Нефтекамске. Если мы будем развивать футбол такими темпами, то через 10 лет на поле будут играть выходцы республики, в основном.
Добавлю, что при этом он посмотрел на реакцию представителей прессы, и широко улыбнулся, увидев недоверие в их глазах.
Вопрос от болельщиков
В официальной группе клуба в соцсети Вконтакте болельщики попросили журналистов задать вопрос про встречу команды с болельщиками. Такое мероприятие, по словам одного из болкльщиков, было у нас лишь один раз в апреле 2011 года.
- Мы клуб открытый, - сразу же ответил Марат Магадеев. – Вопрос – когда и где? Без проблем – устроим такую встречу. Можно, и на базе клуба.
Таким образом, надо только определиться клубу и болельщикам, когда такая встреча будет возможна.
Финал
- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, - начал издалека Марат Магадеев. – И в спорте без амбиций, без желаний достичь наивысшего результата вообще невозможно заниматься – это мое жизненное кредо. Поэтому, конечно, мы будем биться. Наш принцип – готовиться играть каждую игру, работать и работать.
И оговорился, мысленно победив «Терек» в четвертьфинале Кубка:
- Сейчас мы первую игру играем в полуфинале Кубка России – с «Анжи».
И рассмеявшись, продолжил:
- Вот ведь какую психологию привил Ганчаренко. Вот это результат, к нему и будем готовиться. Каждый игрок будет рубиться, и вы наверно, это видите – команда рубится, играет на зубах.
А в итоге поставил такую точку:
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