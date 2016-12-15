Иван Пауревич может вернуться в «Уфу» - Магадеев

Разиф АБДУЛЛИН

Президент ФК «Уфа» рассказал о трансфертной политике клуба в межсезонье.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня президент футбольного клуба «Уфа» Марат Магадеев встретился с журналистами в пресс-центре ГТРК «Башкортостан». Его спросили о трансфертной политике клуба.

- После ухода Васина клуб хочет укрепить центральную линию защиты,- сказал Марат Магадеев. – Также нужен цепкий центральный полузащитник.

Марат Магадеев сказал, что на просмотре в клубе игроки из разных команд, включая клубы ФНЛ, а также российских и ряда зарубежных клубов.

- Идет работа по возвращению Ивана Пауревича, - сообщил Марат Магадеев. – Он хорошо показал себя в нашей команде, а в английском клубе («Хаддерсфилд Таун» - прим.) этого не произошло.

Среди игроков, которые могут покинуть клуб, президент ФК «Уфа» назвал две фамилии:

- Есть предложения по Стоцкому и по Слаю.

На вопрос, что бы он порекомендовал в случае, если какой-нибудь китайский клуб предложит хорошие деньги за Слая или Лунева, Марат Магадеев напрямую отвечать не стал:

- Вы знаете политику клуба. Если игрок дозрел до того, чтобы больше зарабатывать на другом уровне, мы не против. Но всякому овощу свое время.

Также Марат Магадеев фактически опроверг слух о том, что Лунева хочет приобрести питерский «Зенит».

- Кто это сказал? «Спорт-экспресс»? Ну там фантазеров много, - сказал он. – Говорили, например, что Шатова на Крицюка хотят обменять. Этот слух даже комментировать не хочется.