Имя нового тренера ФК «Уфа» назовут 24 или 25 декабря

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщил сегодня журналистам президент клуба Марат Магадеев.

Фото: Разиф Абдуллин

Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев в пресс-центре ГТРК "Башкортостан" сообщил сегодня журналистам, что имя нового тренера футбольного клуба назовут 24 или 25 декабря.

- Идет работа, есть пул тренеров с хорошими именами, - сказал Марат Магадеев. – 24 или 25 декабря мы назовем имя нового главного тренера.

Среди возможных кандидатур на пост главного тренера «Уфы» журналисты назвали имя Сергея Семака, тренера «Зенита», и попросили опровергнуть или подтвердить то, что его кандидатура рассматривается в клубе.

Марат Магадеев ушел от прямого ответа:

- Я бы не стал называть фамилии. Мне что нравится в этом году? Что к уфимской команде стали относиться уважительнее, как в республике, так и со стороны ведущих специалистов в области футбола в России. Среди возможных тренеров кроме Семака называют такие фамилии, как Карпин, Писарев. Это доставляет человеческое удовольствие и заставляет ответственнее отнестись к выбору главного тренера.

- Всё бывает в первый раз, - сказал президент ФК «Уфа», отвечая на сомнения одного из журналистов в том, что Семак не имеет опыта руководства клубом. – Семак в ряде случаев выводил «Зенит» на игру в отсутствие главного тренера.

Напомним, что ранее на встрече с главой региона Рустэмом Хамитовым присутствовал и старший тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров, и его кандидатура тоже рассматривается клубом на ставшую вакантной позицию главного тренера.