Марат Магадеев: Уфа получила заявку от команды-участницы ЧМ-2018

Разиф АБДУЛЛИН

Президент ФК «Уфа» рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу

Фото: Разиф Абдуллин

Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев сегодня сообщил журналистам, что на строящуюся загородную базу в Уфе уже поступила заявка от одной из команд-участниц Чемпионата Мира-2018 по футболу в России.

- Уфа почти на сто процентов близка к тому, чтобы принять на новой загородной базе одну из команд-участниц ЧМ-2018. Заявка уже поступила. Финансирование идёт в полной мере, контракт с застройщиком подписан.

Марат Магадеев не стал раскрывать, от какой именно команды поступила заявка на размещение в Уфе.