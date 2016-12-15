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СПОРТ
Марат Магадеев: Уфа получила заявку от команды-участницы ЧМ-2018// 15.12.2016
Президент ФК «Уфа» рассказал о подготовке к чемпионату мира по футболу
Фото: Разиф Абдуллин
Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев сегодня сообщил журналистам, что на строящуюся загородную базу в Уфе уже поступила заявка от одной из команд-участниц Чемпионата Мира-2018 по футболу в России.
Марат Магадеев не стал раскрывать, от какой именно команды поступила заявка на размещение в Уфе.
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