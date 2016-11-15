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СПОРТ
Сегодня в Уфе стартует Кубок России по кикбоксингу// 15.11.2016
В Уфе съедутся более трёхсот сильнейших кикбоксёров России.
Сегодня в Уфе стартует этап Кубка России по кикбоксингу и турнир памяти Елены Логунковой. В рамках соревнований уфимцы смогут увидеть бои с участием более чем трёхсот лучших спортсменов России. Турнир пройдёт с 15 по 19 ноября в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан, участники будут выступать в двух дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком» и «лайт-контакт». Церемония открытия соревнований пройдёт сегодня, начало назначено на 16:00.
Наша справка. Елена Логункова родилась в Уфе в 1973 году, прославленная российская спортсменка, двукратная чемпионка мира, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, шоу-деятель, радиоведущая и ди-джей. В 1995 году Елена в ходе тренировки получила травму и была вынуждена закончить спортивную карьеру, позже травма стала причиной развития онкологического заболевания. 16.12.2010 Елены Логунковой не стало.
С 2011 года в Уфе проходит традиционный турнир памяти известной спортсменки.
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