Сегодня в Уфе стартует Кубок России по кикбоксингу

Константин КЛИМОВ

В Уфе съедутся более трёхсот сильнейших кикбоксёров России.

Сегодня в Уфе стартует этап Кубка России по кикбоксингу и турнир памяти Елены Логунковой. В рамках соревнований уфимцы смогут увидеть бои с участием более чем трёхсот лучших спортсменов России. Турнир пройдёт с 15 по 19 ноября в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан, участники будут выступать в двух дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком» и «лайт-контакт». Церемония открытия соревнований пройдёт сегодня, начало назначено на 16:00.

Наша справка. Елена Логункова родилась в Уфе в 1973 году, прославленная российская спортсменка, двукратная чемпионка мира, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, шоу-деятель, радиоведущая и ди-джей. В 1995 году Елена в ходе тренировки получила травму и была вынуждена закончить спортивную карьеру, позже травма стала причиной развития онкологического заболевания. 16.12.2010 Елены Логунковой не стало.

С 2011 года в Уфе проходит традиционный турнир памяти известной спортсменки.