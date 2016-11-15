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15 ноября, вторник
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СПОРТ
В день рождения команды «юлаевцы» выйдут на лёд в необычной форме// 15.11.2016
25 ноября «Салават Юлаев» отпразднует 55-ый день рождения.
25 ноября 1961 года «Салават Юлаев» провёл свой первый матч в чемпионате СССР, именно эту дату принято считать днём рождения команды. Тогда юлаевцы сыграли с челябинским «Металлургом» (ныне ХК «Челмет», выступающий в ВХЛ).
В день своего рождения «Салават Юлаев» сыграет дома с московским «Динамо», украсит этот матч не только мотивация хоккеистов, которые просто обязаны выиграть в день рождения своей команды, но и праздничный антураж. В планах клуба - украсить арену, подготовить соответствующее тому времени музыкальное сопровождение, а команды выйдут на лёд в ретро-форме.
Напомним, «юлаевцы» наконец-то набрали оптимальную форму, о чём говорит беспроигрышная серия, насчитывающая уже шесть матчей. Сейчас юлаевцы проводят очередную выездную серию, и до возвращения домой сыграют два матча с московским «Спартаком» и ХК «Сочи». До своего юбилея еще один домашний матч команда сыграет 23 ноября с подмосковным «Витязем».
Билеты на домашние матчи уже в продаже.
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