|
15 октября, суббота
|
СПОРТ
22 октября ФК «Уфа» сразится с «Ростовом»// 15.10.2016
Билеты на матч уже в продаже.
В субботу, 22 октября, футбольный клуб «Уфа» встретится на своем домашнем стадионе (Нефтяник) с участником Лиги Чемпионов ФК «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. Игра начнется в 16,30 по местному времени. Билеты уже в продаже. Стоиомость одного билета от 200 до 600 рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.10.2016 // ПУЛЬС
Башкирия на первом месте в ПФО по вводу в действие жилых домов
15.10.2016 // СПОРТ
22 октября ФК «Уфа» сразится с «Ростовом»
15.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии задержан уголовник, который избил вахтовика из Челябинска
14.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу
14.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа простилась с основателем комикс-студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым
14.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте