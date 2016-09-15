|
15 сентября, четверг
|
СПОРТ
Футбольный клуб «Уфа» назвал своих кандидатов в сборную России// 15.09.2016
По мнению клуба пять игроков горожан могут сыграть на домашнем чемпионате мира.
Фото: minsvyaz.ru
Как сообщили в пресс-службе ФК «Уфа», в клубе определились с реальными кандидатами, которые могли бы сыграть за сборную России в 2018 году. Это вратарь Андрей Лунев, защитник Виктор Васин, полузащитник Игорь Безденежных, защитник Алексей Никитин и один из лучших молодых игроков страны, полузащитник Иван Обляков.
Чемпионат мира по футболу 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и в четырех городах ПФО - Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Саранске.
Накануне полпред президента России в ПФО Михаил Бабич провёл в Самаре совещание, на котором речь шла о строительстве стадиона, реконструкции аэропорта и совершенствовании городской инфраструктуры.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.09.2016 // СПОРТ
Футбольный клуб «Уфа» назвал своих кандидатов в сборную России
15.09.2016 // ХРОНОГРАФ
Убийство почтальона в Башкирии признали несчастным случаем
15.09.2016 // ПУЛЬС
Хамитов: Мы пока с решением демографической проблемы не справляемся
15.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Сможет ли в Башкирии победить административный ресурс?
15.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии собрали средства на лечение Ренаты Муртазиной
14.09.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» эффектно завершил проигрышную серию
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте