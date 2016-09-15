Футбольный клуб «Уфа» назвал своих кандидатов в сборную России

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По мнению клуба пять игроков горожан могут сыграть на домашнем чемпионате мира.

Фото: minsvyaz.ru

Как сообщили в пресс-службе ФК «Уфа», в клубе определились с реальными кандидатами, которые могли бы сыграть за сборную России в 2018 году. Это вратарь Андрей Лунев, защитник Виктор Васин, полузащитник Игорь Безденежных, защитник Алексей Никитин и один из лучших молодых игроков страны, полузащитник Иван Обляков.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и в четырех городах ПФО - Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Саранске.

Накануне полпред президента России в ПФО Михаил Бабич провёл в Самаре совещание, на котором речь шла о строительстве стадиона, реконструкции аэропорта и совершенствовании городской инфраструктуры.