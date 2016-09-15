«Уфа-молодежная» завоевала Кубок Башкирии по футболу

Злата ЗУКОВИЧ

Команда одержала победу по пенальти.

Фото: fcufa.pro

14 сентября состоялся финал Кубка республики Башкортостан 2016 на стадионе «Нефтяник» между молодежным составом ФК «Уфа» и лидером республиканского футбола «Арарат».

В начале матча Вячеслав Журавлев вывел свою команду «Уфа-молодежная» вперед, но уже через три минуты паритет в счете был восстановлен Дмитрием Першаковым. После первого тайма счет так и остался 1:1.

Во второй половине игры команды вновь обменялись забитыми голами. И только в серии пенальти «Уфа-молодежная» одержала победу со счетом 5:3.