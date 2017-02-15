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СПОРТ

Умар Кремлев: Я не веду разговоры в интернете, я общаюсь лично

Кристина ДЕЙНЕКО // 15.02.2017
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о прошедших выборах и причинах своей победы.

Фото: "Советский спорт"

Умар Кремлев является генеральным секретарем Федерации бокса России. Получил свою должность он недавно. Перед этим были выборы и его победа с большим отрывом. Причина того достаточно проста, «не говори, а делай». Так вот команда Кремлева и предлагала свои идеи и планы регионам, предлагала услуги, договаривалась с каждым индивидуально, рассказывает в интервью «Советскому спорту» генеральный секретарь.

- Мы говорили о том, как планируем менять систему, затрагивали «больные» темы судейства и жеребьевки. Я лично на эти темы беседовал с регионами, а не вел разговоры в интернете или где-то еще. У нас был непосредственный диалог с руководителями регионов. И на конференции это дало свои результаты – 67%, - считает Умар Кремлев.

Теперь Умар Кремлев занимается всей деятельностью организации. Тем не менее, все шаги согласовывается с высшим наблюдательным советом, глобальные вопросы обсуждаются. Что касается предыдущей деятельности федерации, то эта тема прошлого, которую обсуждать нынешний состав организации не хочет. Но с уверенностью было отмечено, что прошлое руководство ничего не сделало, ни с кем не взаимодействовало.

Сейчас задачи перед федерацией стоят довольно четкие: «Нужно менять систему и начать работу с регионами, спонсорами, по всем направлениям. Деятельность должна быть прозрачной…Ведутся переговоры и с ТВ. Есть понимание, и есть задумки, как сделать и фильмы, и ролики, и прямые трансляции со всех турниров…Мы хотим исправить ситуацию и сделать так, чтобы на телевидении больше показывали фильмы про олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они более достойны».

Что касается отношений с Роем Джонсом, то Умар Кремлев называет его своим другом и тот бой, который организовывал Кремлев, был никак не для зарабатывания денег.

- Решение о бое и выбор соперника – это было исключительно решение Роя, позже он понял, что был не прав, проиграл, но это был настоящий бокс, а не шоу, - поясняет Умар Кремлев.

В Одинцово планируют построить боксерский зал, возможно будет открыта школа бокса Джонсона. Роя в любом случае будут привлекать к работе в Федерации бокса.

 

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