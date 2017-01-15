В Уфе прошел матч за Кубок Вызова МХЛ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Заветный трофей подняла над головой команда Запада, которая победила в серии буллитов 2:1

Фото: http://mhl.khl.ru/

Открытие Недели Звёзд Хоккея в столице Башкирии получилось на славу. Праздник начинался уже на подходе к «Уфа-арене», где уже с 11 часов дня началась уличная развлекательная программа. Болельщики могли поучаствовать в разнообразных конкурсах, а те, кто не выспались – зарядиться позитивом и как следует согреться.

На самой «Уфа-Арене» зрителям перед матчем показали историю противостояния Востока и Запада, сообщает пресс-служба МХЛ. Торжественное вбрасывание шайбы произвели управляющий директор МХЛ Алексей Морозов председатель правления МХЛ Александр Медведев, вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский, министр спорта и молодежной политики Башкирии Андрей Иванюта, заслуженный тренер России Владимир Юрзинов и чемпион мира Алексей Яшин.

Восток на правах хозяев выдал более активное начало. Гости довольно спокойно отбились, а уже на четвертой минуте открыли счет. Запад воспользовался не самой уверенной игрой Андрея Катюхина и капитан команды Андрей Алтыбармакян успел на добивание после броска Павла Подлубошнова. Второй и третий период изобиловали опасными моментами, но Восток сумел отыграться лишь в конце третьего периода. Гол Востока получился не самым логичным, но не менее ценным. Уфимец Кирилл Цулыгин зарядил от синей линии, а Антон Ковалёв подправил шайбу в сетку. На последних минутах Евгений Борисов заработал необязательное удаление, оставшееся время Запад провел в зоне соперника, но выиграть в основное время не сумел.

В овертайме Восток атаковал больше, однако дополнительная пятиминутка победителя также не выявила. В серии штрафных бросков точнее оказался Запад. Свои попытки реализовали Никита Лощенко и Андрей Алтыбармакян, в то время как игроки Востока не забили ни разу.

Лучшими игроками матча были признаны Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы» и Павел Подлубошнов («Красная Армия») от Запада, Антон Ковалёв («Омские Ястребы») и Кирилл Цулыгин («Толпар» Уфа) от Востока. Все четыре хоккеиста примут участие в Матче Звёзд КХЛ, который состоится через неделю.