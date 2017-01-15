Уфимец Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

Он выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров

Уфимский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Турине.

Елистратов в субботу показал время 2 минуты 20,608 секунды. Вторым стал венгр Лю Шаоанг (2.20,808). Замкнул тройку Владислав Быканов (2.20,822) из Израиля.

- Я пока не до конца понял, что венгры хотели сделать (в тактическом плане). Что касается Кнегта, то я его даже и не видел, потому что передо мной были все венгры. Финал удалось выиграть за счёт большого труда, который закладывается намного раньше соревнований. Я очень рад тому, что у меня получается преодолевать некоторые неприятные обстоятельства и выполнять большой каждодневный труд, не сдаваться и петь гимн нашей страны! - рассказал Семен Елистратов агентству "Р-Спорт".