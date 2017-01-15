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СПОРТ
Уфимец Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку// 15.01.2017
Он выиграл золотую медаль на дистанции 1500 метров
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Уфимский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Турине.
Елистратов в субботу показал время 2 минуты 20,608 секунды. Вторым стал венгр Лю Шаоанг (2.20,808). Замкнул тройку Владислав Быканов (2.20,822) из Израиля.
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