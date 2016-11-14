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СПОРТ

Башкирские рапиристы стали победителями этапа Кубка мира в Токио

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.11.2016
Тимур Сафин и Тимур Арсланов поднялись на высшую ступень вместе с коллегами по сборной.

Фото: Федерация фехтования РФ

13 ноября в Токио завершился этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин. В составе национальной сборной России выступили воспитанники башкирского спорта - чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин и Тимур Арсланов, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В финальном поединке россиянам противостояла сборная США.  Победу в нем одержали российские спортсмены - 45:35. 


 

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