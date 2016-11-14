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СПОРТ
Уфимец Елистратов стал лучшим в сборной России после этапа кубка мира в США// 14.11.2016
Олимпийский чемпион по шорт-треку уфимец Семён Елистратов стал единственным россиянином, получившим медаль на этапе кубка мира в Солт – Лейк – Сити.
Этап Кубка мира в когда-то олимпийском Солт-Лей-Сити принёс сборной России всего одну медаль. В дистанции на 1500 метров бронзовую медаль с результатом в 2 минуты 8,655 секунды завоевал уфимец Семён Елистратов. Первым финишировал голландец Шинки Кнегт, серебро - у представителя Южной Кореи Ли Джун-Су.
На предыдущем этапе кубка, проходившим с 4 по 6 ноября в Канаде, Елистратов дважды поднимался на пьедестал. В забеге на 500 метров уфимец стал вторым, а на коронной для себя дистанции в 1500 метров - третьим.
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