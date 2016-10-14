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14 октября, пятница
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СПОРТ
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место// 14.10.2016
Генеральный директор ФК «Уфа» выступил в эфире радио «Спорт ФМ».
Фото: Youtube.com
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов вчера, 13 октября, стал гостем программы «100% футбола» в эфире радио «Спорт ФМ». Передача шла больше часа. Мы приводим интересные высказывания Шамиля Газизова.
О матчах с лидерами чемпионата
- Будем считать себя командой, которая способна дать бой любому футбольному клубу.
О фарте в футболе
- В спорте без удачи, без фарта – невозможно, особенно для команд-середняков.
О российском футболе
- Я за клубы, которые борятся. Конечно, большинство болельщиков болеет за гранды. Но футбол – это не только Москва и Питер, но и другие клубы, провинциальные.
О новом тренере
- Тренер Виктор Ганчаренко – это наша большая трансфертная удача. Теперь команда показывает добротный футбол. Команда еще строится, но результаты еще видны. Работая с этим тренером, я вижу, насколько он погружен в футбол.
О задачах на сезон
- Я в начале чемпионата, когда мы проигрывали всем, я сказал всем, что «Уфа» должна занять восьмое место в этом сезоне. Это ориентир.
О перспективах башкирского футбола
- Мы живем в республике с большими хоккейными традициями, причем победными. Я хочу, чтобы такие традиции у нас появились и в футболе.
О Кротове
- У Кротова закончился срок возможности его выкупа московским «Спартаком». Теперь он полноценный игрок «Уфы».
О трансферах клуба
- В этом году мы отбили 45% нашего бюджета.
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