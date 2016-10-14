Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место

Разиф АБДУЛЛИН

Генеральный директор ФК «Уфа» выступил в эфире радио «Спорт ФМ».

Фото: Youtube.com

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов вчера, 13 октября, стал гостем программы «100% футбола» в эфире радио «Спорт ФМ». Передача шла больше часа. Мы приводим интересные высказывания Шамиля Газизова.

О матчах с лидерами чемпионата

- Будем считать себя командой, которая способна дать бой любому футбольному клубу.

О фарте в футболе

- В спорте без удачи, без фарта – невозможно, особенно для команд-середняков.

О российском футболе

- Я за клубы, которые борятся. Конечно, большинство болельщиков болеет за гранды. Но футбол – это не только Москва и Питер, но и другие клубы, провинциальные.

О новом тренере

- Тренер Виктор Ганчаренко – это наша большая трансфертная удача. Теперь команда показывает добротный футбол. Команда еще строится, но результаты еще видны. Работая с этим тренером, я вижу, насколько он погружен в футбол.

О задачах на сезон

- Я в начале чемпионата, когда мы проигрывали всем, я сказал всем, что «Уфа» должна занять восьмое место в этом сезоне. Это ориентир.



О перспективах башкирского футбола

- Мы живем в республике с большими хоккейными традициями, причем победными. Я хочу, чтобы такие традиции у нас появились и в футболе.

О Кротове

- У Кротова закончился срок возможности его выкупа московским «Спартаком». Теперь он полноценный игрок «Уфы».

О трансферах клуба

- В этом году мы отбили 45% нашего бюджета.

О себе



- Если меня не уволят, «Уфу» по собственному желанию я не покину!