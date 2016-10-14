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СПОРТ
Игорь Захаркин: Команда начала взрослеть// 14.10.2016
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»
Фото: http://hcsalavat.ru/
Накануне уфимский «Салават Юлаев» одержал убедительную победу со счетом 5:1 над «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Главный тренер клуба Игорь Захаркин, комментируя итоги игры похвалил игру молодежного звена Бодрова и сказал, что ожидается большая реконструкция в первой стартовой пятерке
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