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СПОРТ

Игорь Захаркин: Команда начала взрослеть

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.10.2016
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Фото: http://hcsalavat.ru/

Накануне уфимский «Салават Юлаев» одержал убедительную победу со счетом 5:1 над «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Главный тренер клуба Игорь Захаркин, комментируя итоги игры похвалил игру молодежного звена Бодрова и сказал, что ожидается большая реконструкция в первой стартовой пятерке

- Матч проходил неровно. Какие-то эпизоды матча были удачные, какие-то нет, но радует то, что, когда не пошла игра у лидеров, на себя лидерские качества взвалило звено Бодрова, молодёжь очень здорово сыграла, - сказал на послематчевой пресс-конференции Игорь Захаркин. -  Это определило успешный исход поединка, но самое главное, что мне понравилось больше всего, это то, что в третьем периоде, когда нужно было сыграть строго и чётко по результату, команда справилась с заданием. Это говорит о том, что мы немного взрослеем. Не совсем удачно играет и первая пара на самом деле в звене с Умарком. У нас там намечается большая реконструкция. 

 

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