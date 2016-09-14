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СПОРТ

«Салават Юлаев» эффектно завершил проигрышную серию

Константин КЛИМОВ // 14.09.2016
Юлаевцы реабилитировались за перед болельщиками за четыре поражения подряд

Несмотря на несколько поражений подряд сегодня «Уфа-Арена» заполнилась процентов на восемьдесят, болельщики были в хорошем настроении и подстрекаемые фан-сектором гнали команду вперёд. Но хоккеистов это волновало мало, соперники не особо торопились в зону атаки, а если и доставляли шайбу за синюю линию, то ничего опасного создать не могли. За весь первый период команды заработали 4 минуты штрафа на двоих, но реализовать его не смогли. В последней пятиминутке неплохой отрезок провело звено Игоря Григоренко, сразу за ним на площадку вышла первая пятёрка «Салавата» и Энквист получивший шайбу от Корнеева, как-то не особо напрягаясь, если не сказать лениво, обыграл голкипера и открыл счёт в матче. 

 

Второй период начался веселее, команды обменялись острыми уколами, и было видно, что скучать болельщикам не придётся. Через четыре минуты юлаевцы заслужили большинство и смогли удвоить преимущество в счёте. Куляш мощнейшим броском проверил на прочность борт за воротами «Адмирала». У отскочившей шайбы первым оказался Умарк, ложным замахом проверив бдительность голкипера, филигранно уложил шайбу в ближний угол 2:0.

 

Следующая шайба влетела в ворота «Адмирала» за шесть минут до конца двадцатиминутки Логинов бросил от борта, первым на подборе оказался Евгений Бодров 3:0. 

 

 

За две минуты до конца периода гости вновь остались в меньшинстве. Всего пятнадцать секунд понадобилось уфимцам на реализацию. Энвер Лисин с середины площадки буквально прошил ближнюю от себя девятку 4:0.

 

 

В третьем периоде пришло время «Адмирала» первую шайбу в ворота юлаевцев, после удаления Александра Логинова забросил Дмитрий Лугинв ассистенты записали Владимира Ткачёва 4:1.

 

 

Через три минуты на скамейку штрафников отправился капитан уфимцев, непонятно зачем сбивший соперника на своей синей линии. На реализацию гости потратили минуту, отличился Сергей Барбашев 4:2. 

 

За две минуты до конца матча «Адмирал» пошёл на штурм, и в нескольких моментах был близок к тому чтобы открыть счёт, но Сведберг устоял.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт 17 сентября в Челябинске против местного «Трактора».

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