"Салават Юлаев" в важном матче одолел гостей из Казани

Константин КЛИМОВ

Уфимцы выиграли 3:1 у "Ак Барса" и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы.

Первая шайба в ворота «Ак Барса» влетела на третьей минуте первого периода, Денис Паршин получил шайбу в центре зоны атаки, но имея перед собой свободную для броска зону сделал передачу на Сами Лёписто, тот в свою очередь отдал пас капитану уфимцев Игорю Григоренко. Последнему ничего не оставалось, как перевести шайбу в пустой угол ворот 1:0. «Ак Барс» пошёл вперёд, и имел как минимум два голевых момента, но шайба в ворота Сведберга не зашла. Энвер Лисин находясь у борта спиной к воротам смог обыграть защитника и с разворота бросить по воротам, там клюшку смог подставить Александр Нестеров 2:0. Не успели уфимцы должным образом отпраздновать заброшенную шайбу, как «Ак Барс» силами Атте Охтамаа смог сократить разрыв в счёте 2:1. Однако через две минуты юлаевцы вернули себе преимущество в две шайбы. Александр Логинов оставшись один на пятаке, буквально вколотил шайбу в «девятку» ворот «Ак Барса», не оставив голкиперу гостей Эмилю Гарипову ни единого шанса 3:1. Первое удаление в матче случилось лишь на последней минуте первого периода, за атаку игрока, не владеющего шайбой, на скамейку был отправлен защитник хозяев Сами Леписто, но казанцы до конца периода не смогли реализовать свое большинство.

Лучшие моменты первого периода.

Второй период уфимцы начали в меньшинстве, через 30 секунд шайба пересекла линию ворот Сведберга, но уфимский голкипер в свойственной агрессивной манере сообщил судьям о находившимся в зоне ворот игроке «Ак Барса». После виде просмотра, судьи отменили взятие ворот. Через 15 секунд судьи уровняли составы, отправив на скамейку штрафников защитника гостей. Отмена взятия ворот и удаление буквально подкосили гостей, и следующие пять минут прошли под диктовку юлаевцев, хозяева атаковали и создавали моменты у ворот гостей, но забить не удалось. До конца периода команды успели создать несколько опасных моментов, но до взятия ворот дело не дошло. По итогам второй двадцатиминутки соперники нанесли по воротам друг друга всего 11 бросков (6-5), но сказать, что у вратарей не было работы нельзя. До конца периода голов болельщики не увидели.

Лучшие моменты второго периода:

С началом третьего периода гости пошли вперёд, но юлаевцам удалось сбить наступательный порыв. Первые десять минут запомнились болельщикам лишь травмой Нестерова, упавшего на лёд, и так и не появившегося на площадке до конца встречи. За пять минут до конца периода уфимцы получили удаление и «Ак Барс» буквально запер хозяев в своей зоне. Даже с выходом на площадку оштрафованного Лисина, гости продолжили штурм, и несколько раз были очень близки к взятию ворот. За минуту до конца встречи голкипер казанцев всё-таки покинул ворота, и тут уфимцам удалось вырваться из своей зоны. Лисин бросал по воротам защищаемым полевым игроком гостей, но шайба попала в штангу. Итоговый счёт 3:1.

После этой победы «Салават Юлаев» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы конференции «Восток», но расслабляться команде Игоря Захаркина рано, у преследователей есть по одному матчу в запасе.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт дома 18 февраля против тольяттинской «Лады», этот матч станет последним в регулярном сезоне для уфимских хоккеистов.