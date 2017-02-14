Без права на ошибку: «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»

Константин КЛИМОВ

Сегодня юлаевцев ждёт непростой матч с принципиальным соперником.

Сегодня в стенах «Уфа-Арены» юлаевцы проведут предпоследний матч в регулярном чемпионате 2016-2017. В гости приедет принципиальный соперник – казанский «Ак Барс», но вряд ли основной мотивацией уфимских игроков станет необходимость победы в зелёном дерби, команда находится в ситуации, когда проигрывать нельзя совсем.

Над пропастью.

«Салават Юлаев» находится на 8 месте турнирной таблицы, в шаге от вылета из зоны плей-офф, до которого уфимцам осталось сыграть лишь два матча, включая сегодняшнюю игру. Проигрывать уфимцам нельзя, но даже в случае победы в оставшихся двух встречах участие в Кубке Гагарина еще не обеспечено. Испортить планы уфимцев может «Сибирь», у которой в запасе три игры. Новосибирский клую отстает от юлаевцев всего на три очка, и в случае если команды сравняются в счёте, то дальше пойдут сибиряки, так как имеют больше побед в основное время. Также есть надежда, что потеряет очки «Адмирал», находящийся на 7 месте турнирной таблицы.

В этом сезоне «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встречались дважды, но если в первом матче уфимцы смогли победить в основное время, то во втором матче сильнейшего смогли выявить лишь в овертайме.

Бывший нападающий национальной сборной Казахстана, выступавший за российские клубы «Авангард», «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), СКА, «Крылья Советов», «Амур», а также за белорусские «Гомель», «Динамо-Шинник» и «Металлург» (Жлобин), участник двух Олимпиад Андрей Пчеляков в разговоре с корреспондентом «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»:

- «Салавату Юлаеву» после ряда поражений очень нужна была пауза — они ее дождались. Во время перерыва в чемпионате игроки сумели восстановиться, подлечиться, успокоится и теперь надо браться за дело. Уфимцам необходимо брать три очка, а то конкуренты уже «наступают на пятки». Недобор каждого очка может в итоге оставить команду за бортом плей-офф. Хозяева начнут игру первым номером и будут иметь преимущество на протяжении всего матча. Команда Игоря Захаркина решит задачу – победит.

Трансляцию матча смотрите на телеканалах БСТ, «Матч ТВ» и КХЛ ТВ HD, начало встречи в 19:00 по уфимскому времени.