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СПОРТ
Андрей Иванюта: С финансированием «Салавата Юлаева» перебоев нет и не будет// 14.02.2017
Министр спорта Башкирии полагает, что плохая игра клуба не повлияет на спонсорскую поддержку
Министр спорта и молодежной политики Башкирии Андрей Иванюта считает, что финансирование хоккейного клуба «Салават Юлаев» не должно измениться из-за плохой игры.
Что касается дальнейшего финансирования, министр ответил, что, скорее всего, ничего не изменится.
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