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СПОРТ
ФК «Уфа» разберется в ситуации с болельщиком, которого уволили за фото// 14.01.2017
Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Футбольный клуб «Уфа» планирует разобраться в ситуации с увольнением болельщика команды Виталия Двоеглазова, сообщает Спорт-Экспресс. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
– Мы разберемся в этой ситуации.А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией, - сказал Шамиль Газизов.
Напомним, что 30 декабря Виталий Двоеглазов, работавший инспектором службы авиационной безопасности уфимского аэропорта, сфотографировался с главным тренером команды Сергеем Семаком и выложил это фото в социальную сеть. 9 января ему было предложено написал заявление об уходе по собственному желанию.
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