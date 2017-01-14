ФК «Уфа» разберется в ситуации с болельщиком, которого уволили за фото

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Футбольный клуб «Уфа» планирует разобраться в ситуации с увольнением болельщика команды Виталия Двоеглазова, сообщает Спорт-Экспресс. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

– Мы разберемся в этой ситуации.А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны. Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой. Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией, - сказал Шамиль Газизов.

Напомним, что 30 декабря Виталий Двоеглазов, работавший инспектором службы авиационной безопасности уфимского аэропорта, сфотографировался с главным тренером команды Сергеем Семаком и выложил это фото в социальную сеть. 9 января ему было предложено написал заявление об уходе по собственному желанию.