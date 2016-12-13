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СПОРТ

В Уфе соберутся бойцы со всей России и стран ШОС

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 13.12.2016
Встреча состоится в рамках XIII открытого Всероссийского Форума боевых искусств.

В Уфе пройдет XIII открытый Всероссийский Форум боевых искусств. В программе заявлены: Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ, открытый Чемпионат и первенство Федерации Комбат самообороны России, а также открытые турниры по различным видам единоборств, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Кроме того, состоится гала-концерт и вручение премий в области боевых искусств «Золотой пояс Башкортостана». В заключении, на третий день, пройдет мероприятие профессиональное бойцовское шоу WCSA - «Combat Ring XXI» с участием бойцов экстра-класса Башкирии, других регионов России и стран ШОС - Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Начало форума в 10 часов 20 декабря по адресу ул. К. Маркса, 2 (стадион «Динамо»). 

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