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13 декабря, вторник
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СПОРТ
Три игрока «Салавата Юлаева» сыграют в "Матче звёзд" КХЛ// 13.12.2016
Болельщики и журналисты определились с сборными дивизионов КХЛ
Сегодня завершился второй этап формирования сборных команд дивизионов на матч звёзд. 12 хоккеистов были выбраны путём голосования журналистского сообщества, ранее болельщики выбрали 16 игроков. В состав сборной дивизиона Чернышева вошли представители уфимского клуба: нападающие Линус Умарк и Кирилл Капризов, защитник Захар Арзамазцев. Последние двое были выбраны журналистами. Последним этапом в формировании команд станет решение департамента проведения соревнований КХЛ.
«Неделя звёзд КХЛ» в рамках которой состоится «Матч звёзд» пройдёт в Уфе с 15 по 22 января. В этом году любителей хоккея ждёт новый формат главного хоккейного праздника сезона, за неделю болельщики увидят «Кубок вызова МХЛ», «Матч звёзд ЖХЛ» и турнир четырёх команд, в составы которых войдут лучшие игроки от каждого дивизиона КХЛ.
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