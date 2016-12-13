Защитник ФК «Уфа» Виктор Васин возвращается в ЦСКА

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В уфимском клубе он играл на правах аренды

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что защитник Виктор Васин возвращается в команду из аренды в «Уфе, сообщает «Спорт – экспресс»

- Васин зимой возвращается в ЦСКА и начнёт с нами готовиться ко второй части сезона, - отметил Бабаев. Напомним, что Виктора Васина в Уфу летом 2016 года пригласил Виктор Гончаренко. До зимнего перерыва защитник провёл без замен все матчи своей команды, демонстрируя уверенную игру и став одним из лидеров ФК «Уфа».