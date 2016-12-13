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13 декабря, вторник
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СПОРТ
Защитник ФК «Уфа» Виктор Васин возвращается в ЦСКА// 13.12.2016
В уфимском клубе он играл на правах аренды
Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что защитник Виктор Васин возвращается в команду из аренды в «Уфе, сообщает «Спорт – экспресс»
- Васин зимой возвращается в ЦСКА и начнёт с нами готовиться ко второй части сезона, - отметил Бабаев. Напомним, что Виктора Васина в Уфу летом 2016 года пригласил Виктор Гончаренко. До зимнего перерыва защитник провёл без замен все матчи своей команды, демонстрируя уверенную игру и став одним из лидеров ФК «Уфа».
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